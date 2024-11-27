Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что бывший премьер Эстонии Кая Каллас, которая возглавит дипломатию ЕС, является "правильным человеком в правильное время" на своей должности.

Об этом она заявила в среду, представляя в Европарламенте кандидатов в свою новую комиссию, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что на фоне войн и конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки Европа должна играть более сильную роль на всех этих аренах.

"Мы обязаны помочь положить конец разрушению и потерям. Укрепление нашей безопасности является еще более важным в мире, который настолько противоречив и хрупок, как сегодня. Мире, в котором, по моему мнению, Европа нужна больше, чем когда-либо", – сказала глава Еврокомиссии.

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Она отметила, что внешнеполитическая деятельность ЕС потребует много работы и неутомимого лидерства.

"Я знаю, что мы можем рассчитывать на Каю Каллас как на нашу высокую представительницу и вице-президента. Она – правильный человек в правильное время для европейской дипломатии и интересов Европы в мире", – заверила фон дер Ляйен.

Напомним, в Европарламенте на слушаниях по своему назначению Каллас подчеркнула важность поддерживать Украину и реалистично смотреть на угрозы, с которыми может столкнуться Европа.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о Каллас, которая заменит на посту Жозепа Борреля, в статье "Русофобка", которой доверилась Европа.