Глава МИД Германии требует от премьера Бранденбурга дать четкое обязательство по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к многолетнему премьер-министру Бранденбурга Дитмару Войдке с требованием дать четкое обязательство, что его будущее правительство не принесет Украину в жертву Владимиру Путину.

Об этом Бербок написала в соцсети Х (Twitter) в среду, сообщает "Европейская правда".

Ее обращение стало ответом на достижение коалиционного соглашения в земле Бранденбург между местными социал-демократами во главе с Войдке и пророссийскими леворадикалами из Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ). Договоренность поможет Войдке остаться премьер-министром на новый срок.

"Тот, кто серьезно относится к безопасности Германии, не будет рисковать ею ради сохранения собственной власти. Как жительница Бранденбурга, я ожидаю, что премьер-министр Войдке возьмет на себя четкое обязательство, что его будущее правительство будет защищать мир в Европе, а не принесет Украину в жертву Путину", – написала Бербок.

Реклама:

Внешняя политика не входит в полномочия региональных правительств и парламентов в Германии. Однако несмотря на это, Альянс Сары Вагенкнехт настаивал, чтобы противоречивые пункты по дипломатическому урегулированию войны в Украине и критика размещения ракет США в Германии вошли в коалиционное соглашение.

Партия СДПГ в Бранденбурге пошла на эти требования, что в АСВ праздновали как свою победу.

67-страничное коалиционное соглашение должно быть представлено в парламенте земли в Потсдаме в среду днем.

Земельное правительство в Бранденбурге станет вторым, в которое войдут представители Альянса Сары Вагенкнехт. Ранее коалиционные переговоры с участием АСВ успешно завершились в Тюрингии.

Читайте также: "Подруга Путина" качает Германию: как антиукраинский ультиматум расколол партию Шольца.