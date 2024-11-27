У Британії підготували майже півтори тисячі прикордонників у рамках місії Interflex

Майже півтори тисячі українських прикордонників пройшли навчання у Великій Британії в межах місії Interflex.

Про це написала Державна прикордонна служба України, передає "Європейська правда".

Як зазначили у ДПСУ, майже 1,5 тисячі прикордонників пройшли навчання у Великій Британії.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Прикордонники розповіли, що програма Interflex, яка створена для новобранців із невеликим або відсутнім військовим досвідом, включає:

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поводження зі зброєю і вибуховими пристроями;

тактику бою в окопах і міських умовах;

розмінування;

надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених;

виживання в екстремальних ситуаціях.

У ДПСУ зазначили, що по завершенню курсу новобранці отримують комплект спорядження: уніформу, індивідуальні елементи захисту, засоби особистої екіпіровки й додаткове спорядження для спекотної та холодної погоди.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

19 листопада писали, що у Британії триває навчальна місія Interflex й на той момент тренування пройшли 50 тисяч українських військових.

Пізніше Міністерство оборони Великої Британії відзвітувало про підготовку понад півтисячі українських бойових медиків.