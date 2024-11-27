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У Британії підготували майже півтори тисячі прикордонників у рамках місії Interflex

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Новини — Середа, 27 листопада 2024, 14:33 — Уляна Кричковська

Майже півтори тисячі українських прикордонників пройшли навчання у Великій Британії в межах місії Interflex.

Про це написала Державна прикордонна служба України, передає "Європейська правда".

Як зазначили у ДПСУ, майже 1,5 тисячі прикордонників пройшли навчання у Великій Британії.

Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

Прикордонники розповіли, що програма Interflex, яка створена для новобранців із невеликим або відсутнім військовим досвідом, включає: 

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  • поводження зі зброєю і вибуховими пристроями;
  • тактику бою в окопах і міських умовах;
  • розмінування;
  • надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених;
  • виживання в екстремальних ситуаціях.

У ДПСУ зазначили, що по завершенню курсу новобранці отримують комплект спорядження: уніформу, індивідуальні елементи захисту, засоби особистої екіпіровки й додаткове спорядження для спекотної та холодної погоди.

Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

19 листопада писали, що у Британії триває навчальна місія Interflex й на той момент тренування пройшли 50 тисяч українських військових.

Пізніше Міністерство оборони Великої Британії відзвітувало про підготовку понад півтисячі українських бойових медиків.

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