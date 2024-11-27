В Британии подготовили почти полторы тысячи пограничников в рамках миссии Interflex
Новости — Среда, 27 ноября 2024, 14:33 —
Почти полторы тысячи украинских пограничников прошли обучение в Великобритании в рамках миссии Interflex.
Об этом написала Государственная пограничная служба Украины, передает "Европейская правда".
Как отметили в ГПСУ, почти 1,5 тысячи пограничников прошли обучение в Великобритании.
Пограничники рассказали, что программа Interflex, которая создана для новобранцев с небольшим или отсутствующим военным опытом, включает в себя:
- обращение с оружием и взрывными устройствами;
- тактику боя в окопах и городских условиях;
- разминирование;
- оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых;
- выживание в экстремальных ситуациях.
В ГПСУ отметили, что по завершению курса новобранцы получают комплект снаряжения: униформу, индивидуальные элементы защиты, средства личной экипировки и дополнительное снаряжение для жаркой и холодной погоды.
Как известно, на территории Европы обучение украинских военных происходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.
19 ноября писали, что в Британии продолжается учебная миссия Interflex и на тот момент тренировки прошли 50 тысяч украинских военных.
Позже Министерство обороны Великобритании отчиталось о подготовке более полутысячи украинских боевых медиков.