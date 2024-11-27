В Британии подготовили почти полторы тысячи пограничников в рамках миссии Interflex

Почти полторы тысячи украинских пограничников прошли обучение в Великобритании в рамках миссии Interflex.

Об этом написала Государственная пограничная служба Украины, передает "Европейская правда".

Как отметили в ГПСУ, почти 1,5 тысячи пограничников прошли обучение в Великобритании.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Пограничники рассказали, что программа Interflex, которая создана для новобранцев с небольшим или отсутствующим военным опытом, включает в себя:

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обращение с оружием и взрывными устройствами;

тактику боя в окопах и городских условиях;

разминирование;

оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых;

выживание в экстремальных ситуациях.

В ГПСУ отметили, что по завершению курса новобранцы получают комплект снаряжения: униформу, индивидуальные элементы защиты, средства личной экипировки и дополнительное снаряжение для жаркой и холодной погоды.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Как известно, на территории Европы обучение украинских военных происходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

19 ноября писали, что в Британии продолжается учебная миссия Interflex и на тот момент тренировки прошли 50 тысяч украинских военных.

Позже Министерство обороны Великобритании отчиталось о подготовке более полутысячи украинских боевых медиков.