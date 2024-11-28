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Німеччина викликала посла РФ через вигнання двох німецьких журналістів з Росії

Новини — Четвер, 28 листопада 2024, 13:34 — Марія Ємець

Посла Росії у Німеччині викликали до МЗС у зв’язку з рішенням Москви вислати двох німецьких журналістів. 

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. 

На пресконференції у четвер 28 листопада Бербок назвала крок Росії неприйнятним. "Сьогодні ми викликали посла", – зазначила вона. 

Росія заявила про вислання двох журналістів німецької медіагрупи ARD після того, як російські пропагандисти з "Первого канала" поскаржились на розпорядження німецької влади виїхати з країни.

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"Первый канал" перебуває під санкціями ЄС з грудня 2022 року, які передбачають заборону його мовлення та ретрансляції, але не роботу його "журналістів" у Євросоюзі.

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Німеччина
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