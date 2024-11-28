Германия вызвала посла РФ из-за изгнания двух немецких журналистов из России
Новости — Четверг, 28 ноября 2024, 13:34 —
Посла России в Германии вызвали в МИД в связи с решением Москвы выслать двух немецких журналистов.
Как сообщает AFP, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
На пресс-конференции в четверг 28 ноября Бербок назвала шаг России неприемлемым. "Сегодня мы вызвали посла", – отметила она.
Россия заявила о высылке двух журналистов немецкой медиагруппы ARD после того, как российские пропагандисты с "Первого канала" пожаловались на распоряжение немецких властей выехать из страны.
Реклама:
"Первый канал" находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года, которые предусматривают запрет его вещания и ретрансляции, но не работу его "журналистов" в Евросоюзе.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: