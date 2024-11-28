Двое из трех болгар на суде в Британии признались в шпионаже в пользу России

В Лондонском суде начался процесс над тремя болгарами, обвиняемыми в шпионаже в пользу России, двое из них признали свою вину.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные лондонского суда, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в четверг, 28 ноября, двое из трех болгар, которых обвиняют в том, что они были частью той же шпионской сети, признались в причастности к этому.

В начале судебного процесса прокурор Элисон Морган заявила, что двое мужчин – Орлин Русев и Бизер Джамбазов – признались в участии в шпионском заговоре.

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"В период между 2020 и 2023 годами эти обвиняемые вместе с рядом других людей шпионили в пользу России. Все они знали, почему им было поручено проводить свои операции. Их деятельность была направлена на прямую или косвенную пользу России", – заявила она.

По словам прокурора, группа вела слежку, использовала фальшивые документы, применяла передовые технологии и составляла подробные отчеты в обмен на значительные суммы денег.

Другие подозреваемые – 33-летняя Екатерина Иванова, 30-летняя Ваня Габерова и 39-летний Тихомир Иванчев – отрицают обвинения в заговоре с целью шпионажа, в котором они могли участвовать вместе с другими, в том числе с российским агентом под псевдонимом Ричард Тич.

Иванова также отрицает обвинения во владении фальшивыми документами, удостоверяющими личность.

В начале сентября Россия заявила, что лишила шестерых сотрудников посольства Великобритании аккредитации, обвинив их в разведывательной и подрывной деятельности.

Тогда Министерство иностранных дел Великобритании назвало обвинения, выдвинутые ФСБ в адрес сотрудников британского посольства в Москве, абсолютно безосновательными.

26 ноября Москва выслала седьмого британского дипломата за последние четыре месяца по обвинению в шпионаже.