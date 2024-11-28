У Франції відмовились говорити, чи заарештують Путіна за ордером МКС

Франція, яка перебуває під тиском через свою позицію щодо міжнародного ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю, відмовилася в четвер повідомити, чи буде вона готова заарештувати лідера Росії Владіміра Путіна за аналогічним ордером.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, його колишнього міністра оборони і військового лідера ХАМАСу за підозрою у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час конфлікту в Газі.

Всі країни-члени Європейського Союзу, включаючи Францію, підписали установчий договір МКС, але Франція заявила в середу, що вважає, що Нетаньяху має імунітет від дій МКС, оскільки Ізраїль не підписав статут суду.

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МКС також видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині – незаконній депортації сотень дітей з України, хоча Росія не підписала установчий договір МКС.

Речник Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан заявив у четвер, що правова позиція Франції щодо ордерів на арешт Путіна і Нетаньяху по суті не змінилася.

"Можливо, ми були менш точними, коментуючи справу Путіна, ніж зараз, але, в будь-якому випадку, наша позиція залишається незмінною", – сказав Лемуан журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що Франція не заарештує Путіна, якщо він ступить на французьку землю, він сказав: "Що стосується Владіміра Путіна і всіх тих, хто скоїв злочини, не може бути безкарності. Вони повинні нести відповідальність за свої вчинки, і ми завжди говорили, що будемо застосовувати міжнародне право у всіх його аспектах".

Але він сказав, що питання імунітету, яке, за його словами, закріплене в статуті МКС, є "складним", і що держави іноді мають різні погляди на це питання.

Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт Нетаньягу. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.