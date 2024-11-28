Во Франции отказались говорить, арестуют ли Путина по ордеру МУС

Франция, которая находится под давлением из-за своей позиции относительно международного ордера на арест премьер-министра Израиля, отказалась в четверг сообщить, будет ли она готова арестовать лидера России Владимира Путина по аналогичному ордеру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На прошлой неделе Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его бывшего министра обороны и военного лидера ХАМАСа по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во время конфликта в Газе.

Все страны-члены Европейского Союза, включая Францию, подписали учредительный договор МУС, но Франция заявила в среду, что считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от действий МУС, поскольку Израиль не подписал устав суда.

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МУС также выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении – незаконной депортации сотен детей из Украины, хотя Россия не подписала учредительный договор МУС.

Представитель Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан заявил в четверг, что правовая позиция Франции относительно ордеров на арест Путина и Нетаньяху по сути не изменилась.

"Возможно, мы были менее точными, комментируя дело Путина, чем сейчас, но, в любом случае, наша позиция остается неизменной", – сказал Лемуан журналистам.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Франция не арестует Путина, если он ступит на французскую землю, он сказал: "Что касается Владимира Путина и всех тех, кто совершил преступления, не может быть безнаказанности. Они должны нести ответственность за свои поступки, и мы всегда говорили, что будем применять международное право во всех его аспектах".

Но он сказал, что вопрос иммунитета, который, по его словам, закреплен в уставе МУС, является "сложным", и что государства иногда имеют разные взгляды на этот вопрос.

Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест Нетаньяху. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.