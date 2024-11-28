Литва і США співпрацюватимуть для посилення кібербезпеки
Литва та США домовилися розвивати співпрацю у сфері кіберзахисту шляхом створення Командування кіберзахисту Литви, проведення спільних операцій з кіберзахисту та аналізу кіберзагроз.
Про це пише литовський мовник LRT із посиланням на інформацію від Міністерства оборони країни, передає "Європейська правда".
Як розповів мовник, це передбачено двостороннім планом співпраці у сфері кібербезпеки та оборони на 2025-2029 роки, затвердженим цього тижня.
Зазначається, що план також спрямований на зміцнення "командних пунктів" кібербезпеки шляхом обміну знаннями та участі у спільних цивільних і військових навчаннях і тренуваннях з кібербезпеки.
Затверджений план визначає коротко-, середньо– та довгострокові цілі цивільно-військового співробітництва у сфері кібербезпеки та оборони.
Міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас також обговорив план з послом США в Литві Карою Макдональд.
"Цей день є важливою віхою у нашій співпраці зі США. Ворожі держави та зловмисники, яких вони підтримують, прагнуть послабити наші демократії та підірвати нашу стійкість. Ми повинні працювати разом і вживати відповідних заходів, щоб лінія кіберзахисту була міцною, а кіберзлочинці отримували належну відповідь", – заявив він після зустрічі.
План передбачає три основні напрямки кіберзахисту Литви:
- зміцнення військового потенціалу кіберзахисту;
- підвищення стійкості суспільства і критичної інфраструктури;
- спільні навчання з США та іншими союзниками.
Міністерство додало, що кібербезпека також стає все більш важливим питанням в Європейському Союзі.
Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.
В середині жовтня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країни.