Литва і США співпрацюватимуть для посилення кібербезпеки

Литва та США домовилися розвивати співпрацю у сфері кіберзахисту шляхом створення Командування кіберзахисту Литви, проведення спільних операцій з кіберзахисту та аналізу кіберзагроз.

Про це пише литовський мовник LRT із посиланням на інформацію від Міністерства оборони країни, передає "Європейська правда".

Як розповів мовник, це передбачено двостороннім планом співпраці у сфері кібербезпеки та оборони на 2025-2029 роки, затвердженим цього тижня.

Зазначається, що план також спрямований на зміцнення "командних пунктів" кібербезпеки шляхом обміну знаннями та участі у спільних цивільних і військових навчаннях і тренуваннях з кібербезпеки.

Реклама:

Затверджений план визначає коротко-, середньо– та довгострокові цілі цивільно-військового співробітництва у сфері кібербезпеки та оборони.

Міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас також обговорив план з послом США в Литві Карою Макдональд.

"Цей день є важливою віхою у нашій співпраці зі США. Ворожі держави та зловмисники, яких вони підтримують, прагнуть послабити наші демократії та підірвати нашу стійкість. Ми повинні працювати разом і вживати відповідних заходів, щоб лінія кіберзахисту була міцною, а кіберзлочинці отримували належну відповідь", – заявив він після зустрічі.

План передбачає три основні напрямки кіберзахисту Литви:

зміцнення військового потенціалу кіберзахисту;

підвищення стійкості суспільства і критичної інфраструктури;

спільні навчання з США та іншими союзниками.

Міністерство додало, що кібербезпека також стає все більш важливим питанням в Європейському Союзі.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.

В середині жовтня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країни.