Литва и США будут сотрудничать для усиления кибербезопасности

Литва и США договорились развивать сотрудничество в сфере киберзащиты путем создания Командования киберзащиты Литвы, проведения совместных операций по киберзащите и анализа киберугроз.

Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на информацию от Министерства обороны страны, передает "Европейская правда".

Как рассказал вещатель, это предусмотрено двусторонним планом сотрудничества в сфере кибербезопасности и обороны на 2025-2029 годы, утвержденным на этой неделе.

Отмечается, что план также направлен на укрепление "командных пунктов" кибербезопасности путем обмена знаниями и участия в совместных гражданских и военных учениях и тренировках по кибербезопасности.

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Утвержденный план определяет кратко-, средне– и долгосрочные цели гражданско-военного сотрудничества в сфере кибербезопасности и обороны.

Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас также обсудил план с послом США в Литве Карой Макдональд.

"Этот день является важной вехой в нашем сотрудничестве с США. Враждебные государства и злоумышленники, которых они поддерживают, стремятся ослабить наши демократии и подорвать нашу устойчивость. Мы должны работать вместе и принимать соответствующие меры, чтобы линия киберзащиты была прочной, а киберпреступники получали надлежащий ответ", – заявил он после встречи.

План предусматривает три основных направления киберзащиты Литвы:

укрепление военного потенциала киберзащиты;

повышение устойчивости общества и критической инфраструктуры;

совместные учения с США и другими союзниками.

Министерство добавило, что кибербезопасность также становится все более важным вопросом в Европейском Союзе.

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.

В середине октября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о росте опасности от деятельности российской разведки в страны.