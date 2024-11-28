Премьер Франции пошел на уступки ультраправым по бюджету, но там просят еще

Власти Франции обещают отказаться от предложенного повышения налогов на электроэнергию, удовлетворив требование ультраправых, без голосов которых правительству грозит вотум недоверия.

Об этом премьер Франции Мишель Барнье заявил в интервью Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

В интервью Барнье объявил о "снижении цен на электроэнергию на 14%" на следующий год и отказе "повышать налоги на электроэнергию", которые должны были бы принести бюджету 3 миллиарда евро в год.

Лидер ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла назвал это победой партии, одновременно заявив, что "остаются и другие красные линии".

Реклама:

Среди них он назвал отказ от дальнейшего возмещения стоимости некоторых лекарств, "мораторий на все новые повышения налогов" и переиндексация пенсий с 1 января.

"Эти меры, основанные на здравом смысле, реалистичны, быстро применимы и ожидаемы подавляющим большинством французов. Премьер-министр не может их игнорировать. У него осталось несколько дней", – подытожил Барделла.

Во Франции продолжаются споры по проекту бюджета на 2025 год, который направлен на преодоление все большего государственного дефицита Франции за счет увеличения налогов на 60 миллиардов евро.

Правительство Барнье не имеет большинства и должно полагаться на голоса одной из двух крупнейших фракций – социалистов или ультраправых – для утверждения бюджета.

Де-факто лидер ультраправого "Нацобъединения" Марин Ле Пен в начале недели пригрозила прекратить поддержку коалиционного правительства Франции в случае вотума недоверия.

Между тем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.