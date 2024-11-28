Французький уряд зважує поступки, щоб запобігти бюджетній кризі

Міністр фінансів Франції Антуан Арман заявив, що готовий піти на поступки щодо законопроєкту про бюджет на 2025 рік, щоб уникнути відставки уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє ризикує бути поваленим у найближчі тижні, оскільки опозиційні депутати погрожують об'єднатися і висловити вотум недовіри через бюджет.

"Питання в тому, що краще – мати бюджет, який не зовсім такий, як ми хочемо, чи не мати бюджету взагалі", – сказав Арман в ефірі радіо RMC у четвер.

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"Очевидно, що краще працювати над бюджетом, який не зовсім такий самий, інакше ми стрибнемо в невідомість", – додав він.

Перспектива повалення уряду підштовхує інвесторів до продажу французьких активів, що призводить до зростання вартості запозичень у порівнянні з європейськими країнами.

"Сьогодні перед нами стоїть величезна відповідальність за забезпечення бюджету країни. Існує й інший шлях, який веде в невідомість, до зниження рейтингу і розпаду країни", – сказав Арман.

Тим часом понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.

Де-факто лідерка "Нацоб’єднання" Марін Ле Пен на початку тижня пригрозила припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри.