У Польщі затримали підозрюваних у незаконній легалізації іммігрантів, серед них – українець

У Польщі затримали двох підозрюваних в організації схеми легалізації перебування у Польщі іноземних громадян, серед них – громадянин України.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Центральне бюро розслідувань і прикордонники затримали ще двох підозрюваних, яких вважають причетними до організованої злочинної групи, що допомагала з легалізацією перебування іноземців на території Польщі.

Затримані – 27-річний громадянин Польщі і 30-річний українець. Їх підозрюють в участі у роботі групи та отриманні адміністративних рішень для легалізації перебування у Польщі.

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Як вважають, група була активною у 2017-2019 роках і допомогла легалізуватися кільком сотням громадян України, Грузії, Індії, Пакистану, Бангладешу і Непалу. Шахраї створювали нібито підтверджуючі документи про працевлаштування, на підставі яких замовники далі отримували дозвіл на проживання.

На початку 2024 року у цій справі затримали інших вісім осіб, у тому числі поляка, який ймовірно був лідером групи.

Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

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