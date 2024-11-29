Німців попередили про новий "креатив" шахраїв – фейкові QR-коди для сплати за паркування
Німецька поліція закликала німецьких водіїв до пильності у зв’язку з появою нового виду шахрайства – підкидання фейкових QR-кодів для сплати за паркування.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
На південному заході Німеччини почастішали випадки, коли шахраї підставляють на автомати для сплати за паркування фейкові QR-коди, у разі використання яких зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних.
Зокрема, кількасот таких шахрайських підробок зафіксували у Фрайбурзі. Посилання вели на досить реалістичну копію сайту компанії, де потрібно було вводити для оплати банківські дані. Одну жінку таким чином обікрали на 2000 євро.
Обслуговуючі компанії радять клієнтам для уникнення подібних проблем завантажити офіційний застосунок, та попередили, що у разі сканування справжнього коду має відкриватися або застосунок, або посилання на його завантаження, якщо це перше використання – проте не сайт.
Раніше подібне шахрайство помічали на зарядних станціях для електромобілів, також були випадки шахрайських листів під виглядом звернень від банків чи податкової.
У Фінляндії поліція розслідує справу про масштабне телефонне шахрайство.