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Німців попередили про новий "креатив" шахраїв – фейкові QR-коди для сплати за паркування

Новини — П'ятниця, 29 листопада 2024, 11:09 — Марія Ємець

Німецька поліція закликала німецьких водіїв до пильності у зв’язку з появою нового виду шахрайства – підкидання фейкових QR-кодів для сплати за паркування.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

На південному заході Німеччини почастішали випадки, коли шахраї підставляють на автомати для сплати за паркування фейкові QR-коди, у разі використання яких зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних. 

Зокрема, кількасот таких шахрайських підробок зафіксували у Фрайбурзі. Посилання вели на досить реалістичну копію сайту компанії, де потрібно було вводити для оплати банківські дані. Одну жінку таким чином обікрали на 2000 євро. 

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Обслуговуючі компанії радять клієнтам для уникнення подібних проблем завантажити офіційний застосунок, та попередили, що у разі сканування справжнього коду має відкриватися або застосунок, або посилання на його завантаження, якщо це перше використання – проте не сайт. 

Раніше подібне шахрайство помічали на зарядних станціях для електромобілів, також були випадки шахрайських листів під виглядом звернень від банків чи податкової. 

У Фінляндії поліція розслідує справу про масштабне телефонне шахрайство.

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Німеччина
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