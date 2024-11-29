Немцев предупредили о новом "креативе" жуликов – фейковых QR-кодах для оплаты парковки

Немецкая полиция призвала немецких водителей к бдительности в связи с появлением нового вида мошенничества – подбрасывание фейковых QR-кодов для платы за парковку.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

На юго-западе Германии участились случаи, когда мошенники подставляют на автоматы для платы за парковку фейковые QR-коды, в случае использования которых злоумышленники могут получить доступ к банковским данным.

В частности, несколько сотен таких мошеннических подделок зафиксировали во Фрайбурге. Ссылки вели на довольно реалистичную копию сайта компании, где нужно было вводить для оплаты банковские данные. Одну женщину таким образом обокрали на 2000 евро.

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Обслуживающие компании советуют клиентам во избежание подобных проблем загрузить официальное приложение, и предупредили, что в случае сканирования настоящего кода должно открываться или приложение, или ссылка на его загрузку, если это первое использование – однако не сайт.

Ранее подобное мошенничество замечали на зарядных станциях для электромобилей, также были случаи мошеннических писем под видом обращений от банков или налоговой.

В Финляндии полиция расследует дело о масштабном телефонном мошенничестве.