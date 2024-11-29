Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що британські війська мають допомогти захистити кордон України в межах "будь-якої потенційної мирної угоди".

Про це він розповів у інтерв’ю The Telegraph, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, Джонсон заявив, що "британські війська повинні допомогти захистити кордон України в рамках будь-якої мирної угоди".

Він вважає, що відповідальність за охорону "будь-якої можливої майбутньої лінії припинення вогню в Україні" має бути покладена на багатонаціональну групу європейських миротворчих сил.

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"Я не думаю, що ми повинні відправляти туди бойові війська, щоб боротися з росіянами. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, ви захочете мати багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюватимуть кордон і допомагатимуть українцям", – поділився він.

Колишній прем’єр Британії наголосив, що не уявляє, що така "європейська операція могла б відбутися без британців".

Джонсон зауважив, що західні країни повинні чітко визначити, які гарантії безпеки будуть запропоновані Україні в рамках будь-якої мирної угоди, щоб Росія не могла просто переозброїтися і знову напасти через кілька років.

"Ми повинні чітко визначити, які саме гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює – це гарантії НАТО за статтею 5, які підтримують мир в Європі протягом 80 років", – акцентував він.

Джонсон вважає, що саме через це країни Балтії є членами НАТО.

"Саме тому поляки, угорці, чехи, фіни і шведи зараз в НАТО", – зазначив він.

Окрім цього, він заявив, що всі країни, окрім Швеції, мають "прямі травматичні спогади про російське вторгнення, і тепер вони є в Україні".

"Пройшовши через цю бійню, цю огидну жорстокість, яка триває вже так довго – три роки – єдиним довгостроковим рішенням є надання [Україні] цього захисту", – вважає він.

Також Джонсон вважає, що Британія несе "моральну відповідальність" за Україну, оскільки разом з ядерними державами – Росією і США – підписала Будапештський меморандум 1994 року.

"Ми співпрацювали з росіянами в 1994 році і позбавили українців ядерної зброї, яка б захистила їх від жаху того, що відбувається зараз. Якби вони зберегли ядерне стримування, Путін не вбивав би їх зараз у своїх ліжках. Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє скрутне становище", – додав він.

Нещодавно Джонсон заявив, що в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.

Водночас 26 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що його країна не розглядає можливість направлення своїх військових в Україну в цей час.