Джонсон – за развертывание британских миротворцев в Украине в случае "мирного соглашения"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что британские войска должны помочь защитить границу Украины в рамках "любого потенциального мирного соглашения".

Об этом он рассказал в интервью The Telegraph, передает "Европейская правда".

Как передают журналисты, Джонсон заявил, что "британские войска должны помочь защитить границу Украины в рамках любого мирного соглашения".

Он считает, что ответственность за охрану "любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине" должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил.

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"Я не думаю, что мы должны отправлять туда боевые войска, чтобы бороться с русскими. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут контролировать границу и помогать украинцам", – поделился он.

Бывший премьер Британии подчеркнул, что не представляет, что такая "европейская операция могла бы состояться без британцев".

Джонсон отметил, что западные страны должны четко определить, какие гарантии безопасности будут предложены Украине в рамках любого мирного соглашения, чтобы Россия не могла просто перевооружиться и снова напасть через несколько лет.

"Мы должны четко определить, какие именно гарантии безопасности мы считаем необходимыми. Единственное, что действительно работает – это гарантии НАТО по статье 5, которые поддерживают мир в Европе в течение 80 лет", – акцентировал он.

Джонсон считает, что именно поэтому страны Балтии являются членами НАТО.

"Именно поэтому поляки, венгры, чехи, финны и шведы сейчас в НАТО", – отметил он.

Кроме этого, он заявил, что все страны, кроме Швеции, имеют "прямые травматические воспоминания о российском вторжении, и теперь они есть в Украине".

"Пройдя через эту бойню, эту отвратительную жестокость, которая длится уже так долго – три года – единственным долгосрочным решением является предоставление [Украине] этой защиты", – считает он.

Также Джонсон считает, что Британия несет "моральную ответственность" за Украину, поскольку вместе с ядерными державами – Россией и США – подписала Будапештский меморандум 1994 года.

"Мы сотрудничали с русскими в 1994 году и лишили украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от ужаса того, что происходит сейчас. Если бы они сохранили ядерное сдерживание, Путин не убивал бы их сейчас в своих постелях. Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их бедственное положение", – добавил он.

Недавно Джонсон заявил, что в Украине могут быть развернуты британские войска, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.

В то же время 26 ноября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что его страна не рассматривает возможность направления своих военных в Украину в настоящее время.