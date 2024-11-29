Суд у Гаазі зобовʼязав косовського командира виплатити €208 тисяч своїм жертвам

Спеціалізований суд у Гаазі зобов'язав колишнього бійця Армії визволення Косова П'єтера Шалю виплатити 208 тисяч євро компенсації восьми жертвам за страждання, яких вони зазнали від його рук під час війни 1998-99 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал BIRN.

Суддя у справі Маппі Вельдт-Фолья заявила, що косовська влада не зробила жодних кроків, аби запропонувати відшкодування жертвам злочинів під час війни в Косові.

Натомість, за її словами, ухвалене в Косові компенсаційне законодавство стосується "виключно збитків, завданих ворожими силами, а саме сербськими силами, а не всіх жертв збройного конфлікту".

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Шалю зобов'язали виплатити вісьмом потерпілим індивідуальні компенсації від 8 до 100 тисяч євро. Сімом потерпілим також присудили колективну компенсацію в розмірі 50 тисяч євро.

У липні Пʼєтера Шалю визнали винним у свавільному затриманні, тортурах і вбивстві під час війни в Косові 1998-1999 років та засудили до 18 років ув'язнення з зарахуванням вже відбутого терміну.

Спеціалізовані палати Косова входять до судової системи Косова, але розміщуються у Нідерландах і працюють у них міжнародні експерти. На такий крок Косово погодилося під тиском Заходу з аргументом, що за розгляду подібних справ на території Косова важче забезпечити неупереджені вироки та захистити свідків від залякування.

У 2023 році почався суд над експрезидентом Косова Хашимом Тачі. Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред'явлені звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Після оголошення звинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.