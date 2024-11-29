Суд в Гааге обязал косовского командира выплатить €208 тысяч своим жертвам

Специализированный суд в Гааге обязал бывшего бойца Армии освобождения Косово Пьетера Шалю выплатить 208 тысяч евро компенсации восьми жертвам за страдания, которые они испытали от его рук во время войны 1998-99 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал BIRN.

Судья по делу Маппи Вельдт-Фолья заявила, что косовская власть не сделала никаких шагов, чтобы предложить возмещение жертвам преступлений во время войны в Косово.

Зато, по ее словам, принятое в Косово компенсационное законодательство касается "исключительно убытков, причиненных враждебными силами, а именно сербскими силами, а не всех жертв вооруженного конфликта".

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Шалю обязали выплатить восьмерым пострадавшим индивидуальные компенсации от 8 до 100 тысяч евро. Семерым пострадавшим также присудили коллективную компенсацию в размере 50 тысяч евро.

В июле Пьетера Шалю признали виновным в произвольном задержании, пытках и убийстве во время войны в Косово 1998-1999 годов и приговорили к 18 годам заключения с зачетом уже отбытого срока.

Специализированные палаты Косово входят в судебную систему Косово, но размещаются в Нидерландах и работают в них международные эксперты. На такой шаг Косово согласилось под давлением Запада с аргументом, что при рассмотрении подобных дел на территории Косово труднее обеспечить беспристрастные приговоры и защитить свидетелей от запугивания.

В 2023 году начался суд над экс-президентом Косово Хашимом Тачи. Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.

После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.