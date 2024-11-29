У Португалії схвалили бюджет, що відвернуло загрозу дострокових виборів

Парламент Португалії у п'ятницю, 29 листопада, остаточно схвалив законопроєкт уряду меншості про бюджет на 2025 рік, відвернувши політичну кризу та дострокові вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Проєкт бюджету на 2025 рік підтримали 80 депутатів парламенту Португалії, що належать до правоцентристської коаліції.

Документ передбачає, що економічне зростання Португалії у 2025 році дещо прискориться й сягне 2,1%, а профіцит бюджету становитиме 0,3% ВВП. Також передбачені податкові пільги для молоді й підвищення зарплат держслужбовців.

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Проти бюджету проголосували 72 португальські депутати, насамперед з ультраправої партії Chega! ("Досить!"). Але оскільки соціалісти, які мають 78 мандатів, повністю утримались, провладні партії отримали необхідну більшість.

Лідерка Соціалістичної партії Португалії в парламенті Александра Лейтау заявила, що її політсила утрималась під час голосування виключно для того, щоб уникнути нової політичної кризи.

Вона заявила, що португальський уряд повинен "покласти край відмовкам, відволікаючим маневрам і віктимізації", маючи на увазі скарги уряду на те, що опозиція блокує його законодавчу діяльність.

Ухвалення бюджету дещо послабило тиск на уряд меншості на чолі з премʼєром, лідером Соціал-демократичної партії Луїшем Монтенегру, який змушений заручатись підтримкою соціалістів для ухвалення ключових рішень.

Раніше президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза попереджав про політичну кризу в країні, якщо партії не зможуть домовитись про бюджет.

Правоцентристська Соціал-демократична партія Португалії прийшла до влади в результаті позачергових виборів на початку 2024 року – других за два роки. Їм передував корупційний скандал в уряді його попередника Антоніу Кошти.