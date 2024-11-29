В Португалии приняли бюджет, что предотвратило угрозу досрочных выборов

Парламент Португалии в пятницу, 29 ноября, окончательно одобрил законопроект правительства меньшинства о бюджете на 2025 год, предотвратив политический кризис и досрочные выборы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Проект бюджета на 2025 год поддержали 80 депутатов парламента Португалии, принадлежащих к правоцентристской коалиции.

Документ предусматривает, что экономический рост Португалии в 2025 году несколько ускорится и достигнет 2,1%, а профицит бюджета составит 0,3% ВВП. Также предусмотрены налоговые льготы для молодежи и повышение зарплат госслужащих.

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Против бюджета проголосовали 72 португальских депутата, прежде всего из ультраправой партии Chega! ("Хватит!"). Но поскольку социалисты, которые имеют 78 мандатов, полностью воздержались, правящие партии получили необходимое большинство.

Лидер Социалистической партии Португалии в парламенте Александра Лейтау заявила, что ее политсила воздержалась во время голосования исключительно для того, чтобы избежать нового политического кризиса.

Она заявила, что португальское правительство должно "положить конец отговоркам, отвлекающим маневрам и виктимизации", имея в виду жалобы правительства на то, что оппозиция блокирует его законодательную деятельность.

Принятие бюджета несколько ослабило давление на правительство меньшинства во главе с премьером, лидером Социал-демократической партии Луишем Монтенегру, который вынужден заручаться поддержкой социалистов для принятия ключевых решений.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза предупреждал о политическом кризисе в стране, если партии не смогут договориться о бюджете.

Правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии пришла к власти в результате внеочередных выборов в начале 2024 года – вторых за два года. Им предшествовал коррупционный скандал в правительстве его предшественника Антониу Кошти.