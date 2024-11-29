Лідерка партії Ірландії народила дитину в день виборів

35-річна Голлі Кернс, яка очолює Соціал-демократичну партію Ірландії, народила доньку в день позачергових парламентських виборів 29 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сама Кернс написала в Instagram.

Свій допис політикиня супроводила фото з пологового будинку та словами: "Вона тут. Любимо її всім серцем".

Фото: Instagram Голлі Кернс

Алісія Кернс є наймолодшою лідеркою політичної партії в Ірландії. Її соціал-демократи нині мають лише шістьох депутатів, але потенційно можуть увійти в коаліцію з лівими націоналістами "Шинн Фейн".

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Через пологи Кернс, як писали ірландські ЗМІ, пропустила фінальні передвиборчі дебати, але в Instagram усе одно закликала прихильників віддати свій голос.

В Ірландії у п’ятницю триває голосування на дострокових парламентських виборах.

Одне з останніх опитувань показало, що партія прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса "Фіне Гел" скотилася на третє місце після втрати чверті підтримки менш ніж за два тижні.

Гарріс вирішив проводити вибори цього року, не чекаючи наближення кінця каденції у березні.