Лідерка партії Ірландії народила дитину в день виборів
Новини — П'ятниця, 29 листопада 2024, 18:53 —
35-річна Голлі Кернс, яка очолює Соціал-демократичну партію Ірландії, народила доньку в день позачергових парламентських виборів 29 листопада.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сама Кернс написала в Instagram.
Свій допис політикиня супроводила фото з пологового будинку та словами: "Вона тут. Любимо її всім серцем".
Алісія Кернс є наймолодшою лідеркою політичної партії в Ірландії. Її соціал-демократи нині мають лише шістьох депутатів, але потенційно можуть увійти в коаліцію з лівими націоналістами "Шинн Фейн".
Через пологи Кернс, як писали ірландські ЗМІ, пропустила фінальні передвиборчі дебати, але в Instagram усе одно закликала прихильників віддати свій голос.
В Ірландії у п’ятницю триває голосування на дострокових парламентських виборах.
Одне з останніх опитувань показало, що партія прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса "Фіне Гел" скотилася на третє місце після втрати чверті підтримки менш ніж за два тижні.
Гарріс вирішив проводити вибори цього року, не чекаючи наближення кінця каденції у березні.