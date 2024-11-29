Лидер партии Ирландии родила ребенка в день выборов

35-летняя Холли Кернс, возглавляющая Социал-демократическую партию Ирландии, родила дочь в день внеочередных парламентских выборов 29 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сама Кернс написала в Instagram.

Свое сообщение политик сопроводила фото из роддома и словами: "Она здесь. Любим ее всем сердцем".

Фото: Instagram Холли Кернс

Алисия Кернс является самым молодым лидером политической партии в Ирландии. Ее социал-демократы сейчас имеют только шесть депутатов, но потенциально могут войти в коалицию с левыми националистами "Шинн Фейн".

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Из-за родов Кернс, как писали ирландские СМИ, пропустила финальные предвыборные дебаты, но в Instagram все равно призвала сторонников отдать свой голос.

В Ирландии в пятницу продолжается голосование на досрочных парламентских выборах.

Один из последних опросов показал, что партия премьер-министра Ирландии Саймона Харриса "Финэ Гэл" скатилась на третье место после потери четверти поддержки менее чем за две недели.

Гаррис решил проводить выборы в этом году, не дожидаясь приближения конца каденции в марте.