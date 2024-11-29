На місці катастрофи літака DHL у Вільнюсі було затримано сторонніх людей

У п'ятницю, 29 листопада, на місці падіння літака DHL у Вільнюсі заарештували двох невідомих людей, які намагалися пробратися на територію, яка знаходиться під охороною.

Про це заявив глава Управління кримінальними розслідуваннями Департаменту поліції Саулюс Гагас, цитує Delfi, передає "Європейська правда".

Як розповів Гагас, 29 листопада з місця катастрофи у Вільнюсі вивозили уламки літака. Тоді ж, за його словами, на територію, що охороняється, намагалися пробратися двоє сторонніх.

"На місці інциденту відбувалося вивезення уламків. На території знаходилися величезні частини літака – кабіна, або кокпіт, частина багажного відділення. Частини, які не були зламані, пошкоджені, великі фрагменти літака. Для їх вивезення була потрібна допомога крана", – сказав він.

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Місце інциденту Гагас назвав складним, оскільки воно розташоване поруч з аеропортом.

Він поділився, що було кілька випадків, коли на територію намагалися пробратися сторонні.

"Їх затримали, склали протоколи про адміністративне порушення", – проінформував він.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

Чорні скриньки літака відправлять на розшифровку до Німеччини.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.