На месте крушения самолета DHL в Вильнюсе были задержаны посторонние люди

В пятницу, 29 ноября, на месте падения самолета DHL в Вильнюсе арестовали двух неизвестных людей, которые пытались пробраться на территорию, которая находится под охраной.

Об этом заявил глава Управления уголовными расследованиями Департамента полиции Саулюс Гагас, цитирует Delfi, передает "Европейская правда".

Как рассказал Гагас, 29 ноября с места катастрофы в Вильнюсе вывозили обломки самолета. Тогда же, по его словам, на охраняемую территорию пытались пробраться двое посторонних.

"На месте инцидента происходил вывоз обломков. На территории находились огромные части самолета – кабина, или кокпит, часть багажного отделения. Части, которые не были сломаны, повреждены, большие фрагменты самолета. Для их вывоза требовалась помощь крана", – сказал он.

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Место инцидента Гагас назвал сложным, поскольку оно расположено рядом с аэропортом.

Он поделился, что было несколько случаев, когда на территорию пытались пробраться посторонние.

"Их задержали, составили протоколы об административном нарушении", – проинформировал он.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправили из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Черные ящики самолета отправят на расшифровку в Германию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.