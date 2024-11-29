Данія засудила насильство на антиурядових протестах у Грузії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав грузинську владу поважати права протестувальників, які виступають проти заморожування руху країни в Європейський Союз.

Заяву Расмуссена цитує данське МЗС, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, Данія "шокована повідомленнями про надмірне застосування насильства проти проєвропейських протестувальників та журналістів у Грузії".

"Данія твердо стоїть на боці грузинського народу. Його демократичні та основні права повинні поважатися", – додав він.

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Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

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