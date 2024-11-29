Дания осудила насилие на антиправительственных протестах в Грузии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал грузинские власти уважать права протестующих, выступающих против замораживания движения страны в Европейский Союз.

Заявление Расмуссена цитирует датский МИД, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, Дания "шокирована сообщениями о чрезмерном применении насилия против проевропейских протестующих и журналистов в Грузии".

"Дания твердо стоит на стороне грузинского народа. Его демократические и основные права должны уважаться", – добавил он.

Реклама:

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге и читайте в статье Евроинтеграция? Спасибо, не надо! Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции.