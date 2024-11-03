ЗМІ: Туреччина планує схвалити новий закон про "іноагентів"

Туреччина має намір схвалити новий закон проти іноземного впливу, що викликає занепокоєння у критиків, які побоюються, що він буде використаний для придушення інакомислення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Законодавство, яке найближчими днями обговорять в парламенті країни-члена НАТО, має на меті приборкати тих, хто працює проти "безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів" під впливом або за вказівкою іноземної країни чи організації.

Відповідно до законопроєкту, з яким ознайомилося агентство, покарання може становити до семи років ув'язнення.

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Цей крок є частиною ширшого пакету, запропонованого Партією справедливості і розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана, і нагадує закон про "іноземних агентів", прийнятий нещодавно в Грузії. Росія має подібний механізм для придушення внутрішньої критики.

Експерти та журналісти висловили занепокоєння з приводу двозначності та широких формулювань закону. За їхніми словами, політичні інтереси Туреччини можуть змінюватися, і влада може використовувати цю невизначеність для придушення будь-якої критики на адресу уряду.

За останні роки Ердоган і його уряд обмежили свободу слова за допомогою різних законів, і з тих пір, як він обійняв посаду десять років тому, тисячі людей зіткнулися з затриманням або судовими процесами за звинуваченнями в образі президента.

Десятки медіа-груп опублікували заяви, в яких виступили проти закону про іноземний вплив і закликали до його відкликання.

У звіті Комітету захисту журналістів за 2023 рік Туреччина посіла 10-те місце у світі серед країн, які найбільше ув’язнюють журналістів, хоча за останнє десятиліття вона неодноразово посідала перше місце.

А ще Туреччина має найбільшу кількість в’язнів у Європі, якщо не рахувати Росію.