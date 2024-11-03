СМИ: Турция планирует одобрить новый закон об "иноагентах"

Турция намерена одобрить новый закон против иностранного влияния, что вызывает беспокойство у критиков, которые опасаются, что он будет использован для подавления инакомыслия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Законодательство, которое в ближайшие дни обсудят в парламенте страны-члена НАТО, имеет целью обуздать тех, кто работает против "безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов" под влиянием или по указанию иностранного государства или организации.

Согласно законопроекту, с которым ознакомилось агентство, наказание может составлять до семи лет заключения.

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Этот шаг является частью более широкого пакета, предложенного Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и напоминает закон об "иностранных агентах", принятый недавно в Грузии. Россия имеет подобный механизм для подавления внутренней критики.

Эксперты и журналисты выразили беспокойство по поводу двусмысленности и широких формулировок закона. По их словам, политические интересы Турции могут меняться, и власти могут использовать эту неопределенность для подавления любой критики в адрес правительства.

За последние годы Эрдоган и его правительство ограничили свободу слова с помощью различных законов, и с тех пор, как он занял эту должность десять лет назад, тысячи людей столкнулись с задержанием или судебными процессами по обвинениям в оскорблении президента.

Десятки медиа-групп опубликовали заявления, в которых выступили против закона об иностранном влиянии и призвали к его отзыву.

В отчете Комитета защиты журналистов за 2023 год Турция заняла 10-е место в мире среди стран, которые больше всего сажают журналистов, хотя за последнее десятилетие она неоднократно занимала первое место.

А еще Турция имеет наибольшее количество заключенных в Европе, если не считать Россию.