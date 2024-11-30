Глава МЗС Нідерландів "шокований" насильством проти протестувальників в Грузії

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп відреагував на жорстокий розгін протестувальників у Тбілісі, які виступали проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Свою заяву очільник МЗС Нідерландів опублікував в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що був "шокований" жорстоким розгоном демонстрантів і журналістів у Грузії, "де багато громадян виступають за свої європейські устремління".

"Нідерланди засуджують це неприйнятне насильство. Грузинський народ заслуговує на нашу повну підтримку", – підкреслив Вельдкамп.

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Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".