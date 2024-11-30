Глава МИД Нидерландов "шокирован" насилием против протестующих в Грузии
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отреагировал на жестокий разгон протестующих в Тбилиси, которые выступали против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.
Свое заявление глава МИД Нидерландов опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что был "шокирован" жестоким разгоном демонстрантов и журналистов в Грузии, "где многие граждане выступают за свои европейские устремления".
"Нидерланды осуждают это неприемлемое насилие. Грузинский народ заслуживает нашей полной поддержки", – подчеркнул Вельдкамп.
Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".
Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.
Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.
Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".