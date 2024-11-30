Глава МИД Нидерландов "шокирован" насилием против протестующих в Грузии

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отреагировал на жестокий разгон протестующих в Тбилиси, которые выступали против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Свое заявление глава МИД Нидерландов опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что был "шокирован" жестоким разгоном демонстрантов и журналистов в Грузии, "где многие граждане выступают за свои европейские устремления".

"Нидерланды осуждают это неприемлемое насилие. Грузинский народ заслуживает нашей полной поддержки", – подчеркнул Вельдкамп.

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Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.

Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".