Протестующие пришли под здание парламента Грузии

Участники акции протеста против отказа от переговоров о вступлении ЕС пришли к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Участники акции уже перекрыли проезжую часть, центральный проспект грузинской столицы перекрыт.

Митингующие стучат по железным ограждениям парламента, чем выражают протест.

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Протесты запланированы на нескольких локациях в Тбилиси, одна из них уже проходит у здания "Первого канала Грузии".

Протестанты также собрались у здания Администрации правительства Грузии.

Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".