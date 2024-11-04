Тысячи людей в Лондоне требовали очистить загрязненные канализационными стоками воды

Тысячи людей вышли на марш в Лондоне в воскресенье, требуя очистки загрязненных сточными водами водных путей Британии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

По оценкам организаторов, в марше к парламенту, прошедшем вдоль Темзы, приняли участие 15 тысяч человек. Многие из них были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя "человеческую реку".

Tens of thousands of people came from rivers & seas across the country to march through London in the biggest water demonstration in UK history. It was so large that people were still leaving the Albert Embankment as the procession entered Parliament Square.



All those marching… pic.twitter.com/4gsomfcbG2 Реклама: November 3, 2024

Марш за чистую воду организовали различные организации – от Greenpeace и "Друзей Земли" до "Британской гребли".

Загрязнение воды становится все более резонансной проблемой в Британии, привлекая внимание к изменению климата и наследию приватизации британских коммунальных предприятий несколько десятилетий назад.

Частные компании, предоставляющие услуги водоснабжения и водоотведения, не смогли обновить свою часто устаревшую инфраструктуру, в то время как население росло, а спрос увеличивался.

Во время сильных дождей неочищенные сточные воды попадают в реки, озера и моря. По данным Агентства по охране окружающей среды, в прошлом году количество таких сбросов выросло более чем на 50% до рекордных 464 тысяч.

Гребчица Имоджен Грант, золотая медалистка Олимпийских игр 2024 года, рассказала, что для гребцов является обычным явлением болеть после тренировок на Темзе.

"Я ежедневно провожу часы на воде, тренируясь в гребных лодках, и вижу плавающие подгузники, пластиковые пакеты, мусор вдоль понтонов, на которых мы тренируемся... Это просто ненормально, и что-то нужно менять", – сказала она.

Водоснабжающие компании заявляют, что регулятор отрасли не позволит им повысить тарифы на воду настолько, чтобы профинансировать улучшение ситуации.

Правительство Лейбористской партии представило законопроект об усилении регулирования и введении более жестких наказаний для водоснабжающих компаний, ответственных за загрязнение. Но демонстранты говорят, что нужно сделать больше.

За последние годы Великобритания стала свидетелем ряда аналогичных экопротестов – от массовых блокировок движения транспорта, вызванных протестующими, которые поднимались на мосты или автострады, до нападений на произведения искусства или исторические памятники.

А недавно в Британии посадили экоактивиста, который "покрасил" фонтан возле Букингемского дворца.