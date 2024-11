Тысячи людей в Лондоне требовали очистить загрязненные канализационными стоками воды

Тысячи людей вышли на марш в Лондоне в воскресенье, требуя очистки загрязненных сточными водами водных путей Британии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

По оценкам организаторов, в марше к парламенту, прошедшем вдоль Темзы, приняли участие 15 тысяч человек. Многие из них были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя "человеческую реку".

Tens of thousands of people came from rivers & seas across the country to march through London in the biggest water demonstration in UK history. It was so large that people were still leaving the Albert Embankment as the procession entered Parliament Square.



All those marching… pic.twitter.com/4gsomfcbG2

Реклама: