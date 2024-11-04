У Британії висунули ідею "виплати" репарацій за рабство не грошима

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що концепція репарацій колишнім колоніальним країнам, які постраждали від рабства, "не зводиться до переказу грошей".

Про це повідомило видання BBC, передає "Європейська правда".

Про це міністр сказав після обговорення питання репарацій на саміті лідерів Співдружності на Самоа в жовтні. Глави урядів закликали виплатити репарації за роль Британії в работоргівлі.

На Даунінг-стріт наполягали, що це питання не буде розглядатися, однак пізніше прем’єр Кір Стармер підписав документ із закликом до переговорів про "репараційне правосуддя" разом з іншими лідерами Співдружності.

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Своєю чергою Леммі наголосив, що Велика Британія натомість буде прагнути розвивати відносини з африканськими країнами через обмін навичками та науковими досягненнями.

За його словами, виплата репарацій може здійснюватись у різних формах, включаючи офіційні вибачення або інвестиції в охорону здоров'я та освіту.

Очільник МЗС Британії сказав, що період рабства був "жахливим" і залишив "шрами".

"Я нащадок поневолених людей, тому я це визнаю", – підкреслив він.

Під час спілкування із журналістами, очільник британського МЗС заявив, що країни, що розвиваються, більше виграють, якщо отримуватимуть технічні навички та науковий досвід від Великої Британії.

Перед своїм турне країнами Африки Леммі зазначив, що Британії потрібен "новий підхід до Африки" і що він хоче почати п'ятимісячні консультації з африканськими країнами.

За його словами, багато що змінилося з часів останнього лейбористського уряду, де "основна увага приділялася розвитку".

Він висловив надію на розширення партнерства між Великою Британією та африканськими країнами.

"Я думаю, що ми можемо багато чого зробити разом протягом наступних місяців і років", – сказав Леммі.

Нещодавно під час візиту німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Греції лідери цієї країни повторили вимогу до Берліна про виплату військових репарацій, пов'язаних з окупацією Греції нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Штайнмаєр виключив можливість виплати репарацій, заявивши президентці Греції Катерині Сакелларопулу, що для його країни з юридичного погляду це питання вже давно вирішене.