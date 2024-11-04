В Британии выдвинули идею "выплаты" репараций за рабство не деньгами

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что концепция репараций бывшим колониальным странам, пострадавшим от рабства, "не сводится к переводу денег".

Об этом сообщило издание BBC, передает "Европейская правда".

Об этом министр сказал после обсуждения вопроса репараций на саммите лидеров Содружества на Самоа в октябре. Главы правительств призвали выплатить репарации за роль Британии в работорговле.

На Даунинг-стрит настаивали, что этот вопрос не будет рассматриваться, однако позже премьер Кир Стармер подписал документ с призывом к переговорам о "репарационном правосудии" вместе с другими лидерами Содружества.

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В свою очередь Лэмми подчеркнул, что Великобритания взамен будет стремиться развивать отношения с африканскими странами через обмен навыками и научными достижениями.

По его словам, выплата репараций может осуществляться в различных формах, включая официальные извинения или инвестиции в здравоохранение и образование.

Глава МИД Британии сказал, что период рабства был "ужасным" и оставил "шрамы".

"Я потомок порабощенных людей, поэтому я это признаю", – подчеркнул он.

Во время общения с журналистами, глава британского МИД заявил, что развивающиеся страны больше выиграют, если будут получать технические навыки и научный опыт от Великобритании.

Перед своим турне по странам Африки Лэмми отметил, что Британии нужен "новый подход к Африке" и что он хочет начать пятимесячные консультации с африканскими странами.

По его словам, многое изменилось со времен последнего лейбористского правительства, где "основное внимание уделялось развитию".

Он выразил надежду на расширение партнерства между Великобританией и африканскими странами.

"Я думаю, что мы можем многое сделать вместе в течение следующих месяцев и лет", – сказал Лэмми.

Недавно во время визита немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Грецию лидеры этой страны повторили требование к Берлину о выплате военных репараций, связанных с оккупацией Греции нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Штайнмайер исключил возможность выплаты репараций, заявив президенту Греции Катерине Сакелларопулу, что для его страны с юридической точки зрения этот вопрос уже давно решен.