Уряд Іспанії звинуватив ультраправі групи у насильстві в постраждалій від повені Валенсії

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що невелика група агресивно налаштованих ультраправих стоїть за недільними заворушеннями під час візиту іспанських можновладців у Пайпорту – муніципалітет, що найбільше постраждав від сильної повені у Валенсії.

Про це міністр заявив у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністр підкреслив, що метою цієї групи було зірвати візит короля і королеви Іспанії, прем'єр-міністра Педро Санчеса і глави регіону Валенсія Карлоса Масона.

Під час напруженого візиту до Пайпорти, епіцентру катастрофічної повені, короля Феліпе VI, королеву Летицію, Санчеса і Масона закидали брудом, а на їхню адресу вигукували "Вбивці!".

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Крім образ, іспанського прем'єр-міністра і лідера соціалістів вдарили палицею.

"Ми повинні зрозуміти гнів від того, як сильно вони постраждали… ми повинні дати цим людям (постраждалим) надію, приділити увагу надзвичайній ситуації, але також гарантувати їм присутність держави у всій її повноті", – заявив монарх в неділю вдень під час відвідування центру з надзвичайних ситуацій регіонального уряду.

Незважаючи на величезні масштаби катастрофи – найгіршої в Іспанії в цьому столітті – деякі праві та ультраправі сили спочатку використовували її як політичну зброю для критики уряду Санчеса, який вони звинувачували у відсутності передбачливості та надто повільному реагуванні.

Тим часом ультраправа партія Vox, третя за величиною сила в парламенті, різко розкритикувала коаліційний уряд Санчеса і ліву платформу Sumar за жахливе вирішення кризи.

Щонайменше 217 людей загинули в результаті проливного дощу і подальшої повені у Валенсії в ніч на 29 жовтня. Влада побоюється, що кількість загиблих зростатиме, коли рятувальники та військові досягнуть районів, що найбільше постраждали від зсувів.