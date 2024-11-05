Правительство Испании обвинило ультраправые группы в насилии в пострадавшей от наводнения Валенсии

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что небольшая группа агрессивно настроенных ультраправых стоит за воскресными беспорядками во время визита испанских чиновников в Пайпорт – муниципалитет, наиболее пострадавший от сильного наводнения в Валенсии.

Об этом министр заявил в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр подчеркнул, что целью этой группы было сорвать визит короля и королевы Испании, премьер-министра Педро Санчеса и главы региона Валенсия Карлоса Масона.

Во время напряженного визита в Пайпорты, эпицентр катастрофического наводнения, короля Фелипе VI, королеву Летицию, Санчеса и Масона забросали грязью, а в их адрес выкрикивали "Убийцы!".

Реклама:

Кроме оскорблений, испанского премьер-министра и лидера социалистов ударили палкой.

"Мы должны понять гнев от того, как сильно они пострадали... мы должны дать этим людям (пострадавшим) надежду, уделить внимание чрезвычайной ситуации, но также гарантировать им присутствие государства во всей его полноте", – заявил монарх в воскресенье днем во время посещения центра по чрезвычайным ситуациям регионального правительства.

Несмотря на огромные масштабы катастрофы – худшей в Испании в этом веке – некоторые правые и ультраправые силы сначала использовали ее как политическое оружие для критики правительства Санчеса, которое они обвиняли в отсутствии предусмотрительности и слишком медленном реагировании.

Между тем ультраправая партия Vox, третья по величине сила в парламенте, резко раскритиковала коалиционное правительство Санчеса и левую платформу Sumar за ужасное решение кризиса.

По меньшей мере 217 человек погибли в результате проливного дождя и последующего наводнения в Валенсии в ночь на 29 октября. Власти опасаются, что количество погибших будет расти, когда спасатели и военные достигнут районов, наиболее пострадавших от оползней.