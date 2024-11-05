Польша хочет инвестировать более 700 млн долларов в рост производства боеприпасов
Польское правительство предлагает выделить более 700 млн долларов на наращивание производства боеприпасов, чтобы иметь достаточный запас на случай войны.
Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", такой законопроект опубликовали в понедельник вечером.
Законопроект направлен на "создание возможностей для предоставления финансирования на меры, направленные на увеличение возможностей по производству боеприпасов", отмечают в проекте. Особый акцент предусмотрен на боеприпасах крупного калибра.
На инициативу предлагают выделить 3 млрд злотых – примерно 750 млн долларов.
В правительстве рассчитывают принять проект до конца года.
Как сообщалось, оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным и достигнет 4,7% ВВП.
Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность, вместо того чтобы волноваться о возможном изменении политики безопасности США после президентских выборов.