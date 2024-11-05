Польское правительство предлагает выделить более 700 млн долларов на наращивание производства боеприпасов, чтобы иметь достаточный запас на случай войны.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", такой законопроект опубликовали в понедельник вечером.

Законопроект направлен на "создание возможностей для предоставления финансирования на меры, направленные на увеличение возможностей по производству боеприпасов", отмечают в проекте. Особый акцент предусмотрен на боеприпасах крупного калибра.

На инициативу предлагают выделить 3 млрд злотых – примерно 750 млн долларов.

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В правительстве рассчитывают принять проект до конца года.

Как сообщалось, оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным и достигнет 4,7% ВВП.

Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность, вместо того чтобы волноваться о возможном изменении политики безопасности США после президентских выборов.