Мелони и Рютте: Нашая общая цель – справедливый мир для Украины

В центре разговора премьер-министра Италии Джорджии Мелони и генсека НАТО Марка Рютте в Риме была "поддержка союзниками законной защиты Украины".

Об этом заявила Мелони после встречи с Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky tg24.

По словам Мелони, "общей целью остается создание наилучших возможных условий для справедливого мира" и "координирующая роль, которую НАТО может и должен играть с этой точки зрения, чтобы помочь Украине смотреть в будущее".

"С этой точки зрения, Италия всегда делала свою часть работы, мы пришли к новому пакету военной помощи, который, как всегда, сосредотачивается, в частности, на системах противовоздушной обороны, что означает прежде всего защиту гражданского населения.

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Это не учитывая поддержки, которую Италия продолжает оказывать во всем с гуманитарной точки зрения, вплоть до реконструкции", – подчеркнула премьер-министр, по словам которой встреча с генеральным секретарем НАТО была "возможностью для нас подтвердить фундаментальную роль Италии в Альянсе, лидера с точки зрения качества и количества действий.

"Роль наших действий проявляется не только на восточном фланге, но и в военно-морских средствах в Средиземном море", в дополнение к "историческим обязательствам в Балканском регионе, который остается решающим для Италии", – добавила Мелони.

Во время встречи также шла речь о том, как укрепить Альянс в целом.

"Необходимо, чтобы НАТО был все больше способен развиваться, чтобы соответствовать времени, которое меняется вокруг нас", – сказала Мелони после встречи.

"Возникают новые вызовы, которые неизбежно связаны с концепцией обороны, концепцией безопасности, от развития искусственного интеллекта до сфер ведения войны, которые становятся все более гибридными. Поэтому необходима взаимосвязь в навыках Альянса – это фундаментальная взаимосвязь, способность постоянно задавать себе вопросы. Очевидно, что впереди еще много работы", – подчеркнула она.

Генсек НАТО в свою очередь поблагодарил Мелони за лидерство в вопросе поддержки Украины.

"Мы, безусловно, на правильном пути, предоставляя наши 40 млрд долларов поддержки и военной помощи Украине в 2024 году", – сказал Рютте, а затем добавил: "Мы будем продолжать быть на стороне Украины, потому что борьба Украины – это борьба всех нас".

Между тем Мелони напомнила, что "в 2025 году мы проведем здесь, в Риме, Конференцию по восстановлению Украины, важное событие, над которым уже работает итальянское правительство, над которым уже работает вся итальянская система".

Накануне Марк Рютте посетил Берлин. Вместе с канцлером Олафом Шольцем они выразили согласие с необходимостью усиления обороны европейской части Альянса.