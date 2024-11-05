Офіси Netflix у Парижі та Амстердамі обшукали у справі про податкове шахрайство

Слідчі провели обшуки в офісах американського стрімінгового гіганта Netflix у Франції та Нідерландах в рамках попереднього розслідування відмивання коштів, отриманих від податкового шахрайства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Французьке розслідування, яке проводить PNF, спеціальний підрозділ з переслідування фінансових злочинів, відомий тим, що переслідує високопоставлених "білих комірців", було розпочато в листопаді 2022 року.

У вівторок вранці слідчі, які спеціалізуються на фінансових злочинах і корупції, провели обшук в офісах компанії в центрі Парижа.

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Нідерландська влада одночасно проводила обшуки в європейській штаб-квартирі компанії в Амстердамі, повідомило французьке судове джерело.

"Співпраця між французькою та нідерландською владою триває вже багато місяців в рамках цього провадження", – сказало французьке джерело.

Попереднє розслідування у Франції не передбачає висунення кримінальних звинувачень і не обов'язково призводить до судового розгляду.

Факти, які призвели до розслідування, не були одразу зрозумілі.

Великі технологічні компанії, що пропонують свої онлайн-сервіси та підписки за кордоном, часто стикаються з труднощами у відносинах з європейськими податковими органами.

Минулого року новинний сайт La Lettre повідомив, що французька дочірня компанія Netflix стала об'єктом ретельної перевірки з боку податкових органів через низький зареєстрований оборот, який, за даними ЗМІ, суперечив кількості платних користувачів у країні.

У період з 2019 по 2020 рік Netflix Services France сплатила менше мільйона євро корпоративних податків, залучивши окремий підрозділ, зареєстрований у Нідерландах, повідомив La Lettre, додавши, що компанія припинила цю практику у 2021 році.

Корпоративні записи, з якими ознайомилося агентство Reuters, показали, що дохід французького підрозділу Netflix у 2021 році зріс приблизно до 1,2 млрд євро порівняно з 47 млн роком раніше.

Netflix у Франції не відповів на прохання прокоментувати ймовірну звітність про доходи через Амстердам, а не Францію у 2019 та 2020 роках.

PNF відмовилася надати деталі щодо обсягу свого розслідування.

У 2022 році Netflix погодився врегулювати податковий спір з Італією, заплативши 55,8 млн євро.

На своєму сайті Netflix повідомив, що відкрив паризьке бюро, розташоване за рогом від Опери Гарньє, у 2020 році, коли в ньому працювало близько 40 співробітників.

Нагадаємо, стримінговий сервіс Netflix вирішив повернути частині підписників з Австрії від 20 до 30 євро через здорожчання вартості підписки у 2019-2020 роках після того, як австрійська влада пригрозила платформі судовим розбором.

А міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот відшкодувала американській компанії Netflix кошти за квиток на церемонію вручення кінопремії "Оскар".