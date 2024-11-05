Офисы Netflix в Париже и Амстердаме обыскали по делу о налоговом мошенничестве

Следователи провели обыски в офисах американского стримингового гиганта Netflix во Франции и Нидерландах в рамках предварительного расследования отмывания средств, полученных от налогового мошенничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Французское расследование, которое проводит PNF, специальное подразделение по преследованию финансовых преступлений, известное тем, что преследует высокопоставленных "белых воротничков", было начато в ноябре 2022 года.

Во вторник утром следователи, специализирующиеся на финансовых преступлениях и коррупции, провели обыск в офисах компании в центре Парижа.

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Нидерландские власти одновременно проводили обыски в европейской штаб-квартире компании в Амстердаме, сообщил французский судебный источник.

"Сотрудничество между французскими и нидерландскими властями продолжается уже много месяцев в рамках этого производства", – сказал французский источник.

Предварительное расследование во Франции не предусматривает выдвижения уголовных обвинений и не обязательно приводит к судебному разбирательству.

Факты, которые привели к расследованию, не были сразу понятны.

Крупные технологические компании, предлагающие свои онлайн-сервисы и подписки за рубежом, часто сталкиваются с трудностями в отношениях с европейскими налоговыми органами.

В прошлом году новостной сайт La Lettre сообщил, что французская дочерняя компания Netflix стала объектом тщательной проверки со стороны налоговых органов из-за низкого зарегистрированного оборота, который, по данным СМИ, противоречил количеству платных пользователей в стране.

В период с 2019 по 2020 год Netflix Services France уплатила менее 1 млн евро корпоративных налогов, привлекая отдельное подразделение, зарегистрированное в Нидерландах, сообщил La Lettre, добавив, что компания прекратила эту практику в 2021 году.

Корпоративные записи, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показали, что доход французского подразделения Netflix в 2021 году вырос примерно до 1,2 млрд евро по сравнению с 47 млн годом ранее.

Netflix во Франции не ответил на просьбу прокомментировать вероятную отчетность о доходах через Амстердам, а не Францию в 2019 и 2020 годах.

PNF отказалась предоставить детали относительно объема своего расследования.

В 2022 году Netflix согласился урегулировать налоговый спор с Италией, заплатив 55,8 млн евро.

На своем сайте Netflix сообщил, что открыл парижское бюро, расположенное за углом от Оперы Гарнье, в 2020 году, когда в нем работало около 40 сотрудников.

Напомним, стриминговый сервис Netflix решил вернуть части подписчиков из Австрии от 20 до 30 евро из-за подорожания стоимости подписки в 2019-2020 годах после того, как австрийские власти пригрозили платформе судебным разбором.

А министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот возместила американской компании Netflix средства за билет на церемонию вручения кинопремии "Оскар".