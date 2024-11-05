Словаччина відкинула включення права на аборт до Хартії прав ЄС

У вівторок парламент Словаччини відхилив спробу Європейського парламенту включити право на аборт до Хартії основних прав ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TASR.

Резолюцію підтримали 78 з 140 присутніх депутатів. Окрім більшості депутатів від уряду, її підтримала і частина опозиції.

До членів урядових партій приєдналися члени опозиційних Християнсько-демократичного руху та Руху "Словаччина" колишнього прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Більшість депутатів правлячої партії "Голос" утрималися від голосування.

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Національна рада Словацької Республіки висловила своє занепокоєння з приводу неодноразових спроб Європарламенту втручатися в суверенітет країн-членів Європейського Союзу. Як приклад такої процедури вона вказала на резолюцію Європарламенту від квітня цього року про включення абортів до Хартії фундаментальних прав. На думку словацького парламенту, питання, пов'язані з політикою охорони здоров'я, належать до компетенції країн-членів ЄС.

"Резолюція ЄП суперечить духу Конституції Словацької Республіки і суперечить Декларації Національної ради Словацької Республіки про суверенітет держав-членів ЄС у культурних та етичних питаннях.

Він не поважає відповідальність держав-членів ЄС за визначення своєї політики в галузі охорони здоров'я, за організацію та надання медичних послуг та охорони здоров'я, викладену в Договорі про функціонування ЄС", – йдеться в резолюції словацького парламенту.

Парламент Словаччини, де більшість населення є католиками, відхилив кілька пропозицій щодо посилення умов для проведення абортів у попередній виборчий період. Їх кількість в країні вже тривалий час зменшується.

Метою європейської резолюції була декриміналізація абортів та усунення перешкод для їх проведення.

У травні Данія заявила, що лібералізує законодавство про аборти, дозволивши процедуру до 18-го тижня вагітності.

Перед тим депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.