Словакия отвергла включение права на аборт в Хартию прав ЕС

Во вторник парламент Словакии отклонил попытку Европейского парламента включить право на аборт в Хартию основных прав ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TASR.

Резолюцию поддержали 78 из 140 присутствующих депутатов. Кроме большинства депутатов от правительства, ее поддержала и часть оппозиции.

К членам правительственных партий присоединились члены оппозиционных Христианско-демократического движения и Движения "Словакия" бывшего премьер-министра Игоря Матовича. Большинство депутатов правящей партии "Голос" воздержались от голосования.

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Национальный совет Словацкой Республики выразил свою обеспокоенность по поводу неоднократных попыток Европарламента вмешиваться в суверенитет стран-членов Европейского Союза. В качестве примера такой процедуры он указал на резолюцию Европарламента от апреля этого года о включении абортов в Хартию фундаментальных прав. По мнению словацкого парламента, вопросы, связанные с политикой здравоохранения, относятся к компетенции стран-членов ЕС.

"Резолюция ЕП противоречит духу Конституции Словацкой Республики и противоречит Декларации Национального совета Словацкой Республики о суверенитете государств-членов ЕС в культурных и этических вопросах.

Он не уважает ответственность государств-членов ЕС за определение своей политики в области здравоохранения, за организацию и предоставление медицинских услуг и здравоохранения, изложенную в Договоре о функционировании ЕС", – говорится в резолюции словацкого парламента.

Парламент Словакии, где большинство населения являются католиками, отклонил несколько предложений по ужесточению условий для проведения абортов в предыдущий избирательный период. Их количество в стране уже длительное время уменьшается.

Целью европейской резолюции была декриминализация абортов и устранение препятствий для их проведения.

В мае Дания заявила, что либерализует законодательство об абортах, разрешив процедуру до 18-й недели беременности.

Перед тем депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.