Бербок посетила подразделение, охраняющее границу с Россией на Черниговщине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках своего визита в Украину посетила пограничное подразделение, которое обороняет украинско-российскую границу на Черниговщине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Вместе с Бербок к военным пограничного подразделения поехал также посол Германии Мартин Йегер.

Там они провели встречу с председателем Госпогранслужбы Сергеем Дейнекой, который поблагодарил за немецкую помощь и рассказал о текущих потребностях.

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"Во время визита немецкой стороне было продемонстрировано, что вся помощь, предоставленная западными партнерами, эффективно используется для наращивания возможностей безопасности и решения задач, возникших в результате российской агрессии", – отметили в Госпогранслужбе.

Начальник Черниговского пограничного отряда рассказал немецкой делегации о ситуации в их зоне ответственности и рассказал о технических средствах, которые используют пограничники, в частности, для противодействия "Шахедам" и собственного ведения разведки.

Фото: ГПСУ

В рамках поездки в Черниговскую область Бербок побывала также в подвале школы в селе Ягодное, где в первый месяц войны российские военные удерживали всех его жителей.

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с Бербок в Киеве, отметив, что они говорили о "военной поддержке, инвестициях в оборону Украины и вызовах, которые стоят перед нами накануне зимы".

Во время визита глава немецкого МИД объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.