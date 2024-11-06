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У Білорусі заявили про затримання литовця, що намагався провезти через кордон патрони

Новини — Середа, 6 листопада 2024, 12:08 — Марія Ємець

У Білорусі заявили про затримання громадянина Литви, який нібито намагався ввезти в країну кілька десятків набоїв. 

Про це повідомило державне інформагентство БЕЛТА, цитуючи регіональну митницю у Гродно.  

Білоруська сторона заявила, що набої виявили серед особистих речей громадянина Литви, який прямував на в’їзд у Білорусь через пункт пропуску "Кам’яний Лог" на легковому авто. У митній декларації чоловік не згадав про набої і заявив, що, крім автомобіля, не має чого декларувати.

Під час перевірки серед його речей нібито виявили два магазини з 34 бойовими патронами 9 мм до вогнепального пістолета. 

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За статтею про незаконне переміщення боєприпасів через кордон у Білорусі загрожує до 7 років позбавлення волі. 

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, в МЗС Литви підтвердили, що знають про цей випадок, як і литовська поліція. Речниця МЗС зазначила, що затриманий литовець не звертався за консульською допомогою. 

Наприкінці жовтня у Литві затримали партію з 13 автівок, які намагались вивезти до Росії та Білорусі.

На початку жовтня митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосила про їхнє передання Україні.

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