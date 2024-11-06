В Беларуси заявили о задержании литовца, пытавшегося провезти через границу патроны

В Беларуси заявили о задержании гражданина Литвы, который якобы пытался ввезти в страну несколько десятков патронов.

Об этом сообщило государственное информагентство БЕЛТА, цитируя региональную таможню в Гродно.

Белорусская сторона заявила, что патроны обнаружили среди личных вещей гражданина Литвы, который направлялся на въезд в Беларусь через пункт пропуска "Каменный Лог" на легковом авто. В таможенной декларации мужчина не упомянул о патронах и заявил, что, кроме автомобиля, нечего декларировать.

Во время проверки среди его вещей якобы обнаружили два магазина с 34 боевыми патронами 9 мм к огнестрельному пистолету.

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По статье о незаконном перемещении боеприпасов через границу в Беларуси грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, в МИД Литвы подтвердили, что знают об этом случае, как и литовская полиция. Пресс-секретарь МИД отметила, что задержанный литовец не обращался за консульской помощью.

В конце октября в Литве задержали партию из 13 автомобилей, которые пытались вывезти в Россию и Беларусь.

В начале октября таможенники отчитались о конфискации нескольких военных грузов, которые направлялись в Россию, и объявили об их передаче Украине.