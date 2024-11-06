Рютте: НАТО должен сделать больше для изменения траектории войны

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя развертывание тысяч северокорейских военных в Курской области, заявил о необходимости сделать больше, чтобы изменить курс российско-украинской войны.

Об этом он написал в колонке для Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Рютте, появление северокорейских войск на европейской земле должно заставить всех задуматься, "не стоим ли мы на пороге чего-то гораздо более темного, чем опустошение, которое уже постигло народ Украины".

Углубление военных и экономических связей между Россией и Северной Кореей не только угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, но и угрожает глобальной безопасности, подчеркнул Рютте.

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Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России страны-члены НАТО предоставили Украине более 99% всей военной поддержки и находятся на пути к выполнению финансового обещания предоставить Украине в этом году 40 млрд евро военной помощи.

"Сейчас нам нужны политические обязательства продолжать этот курс в долгосрочной перспективе. До сих пор наша поддержка помогала Украине продолжать борьбу. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы изменить траекторию конфликта. Мы должны повысить цену для Путина и его друзей – авторитарных режимов", – заявил Рютте.

Генсек НАТО добавил, что также следует больше инвестировать в отношения с индо-тихоокеанскими партнерами.

"Поддержка Украины стоит лишь долю наших годовых военных бюджетов. Это небольшая цена за мир. Вопрос в том, можем ли мы позволить себе не платить?" – риторически спросил он.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и трех ключевых стран-союзниц заявили во вторник, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Между тем британская разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.