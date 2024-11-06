Reuters: Харрис в речи признает поражение на выборах
Новости — Среда, 6 ноября 2024, 17:40 —
Обновлено 18:06. Изменен третий абзац после изменения в первоисточнике.
Вице-президент США Камала Харрис в своей речи вечером 6 ноября признает проигрыш на президентских выборах.
Об этом от источников узнало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Выступление Харрис, как отмечается, запланировано на 16:00 по Вашингтону (23:00 по Киеву).
Ожидается, что она произнесет речь в Говардском университете в Вашингтоне, где накануне собрались ее сторонники, чтобы следить за подсчетом голосов.
СМИ ранее узнали, что Камала Харрис готовится позвонить Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение; также звонок республиканцу планирует действующий президент Джо Байден.
Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.
Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.