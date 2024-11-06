Reuters: Харрис в речи признает поражение на выборах

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Вице-президент США Камала Харрис в своей речи вечером 6 ноября признает проигрыш на президентских выборах.

Об этом от источников узнало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступление Харрис, как отмечается, запланировано на 16:00 по Вашингтону (23:00 по Киеву).

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Ожидается, что она произнесет речь в Говардском университете в Вашингтоне, где накануне собрались ее сторонники, чтобы следить за подсчетом голосов.

СМИ ранее узнали, что Камала Харрис готовится позвонить Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение; также звонок республиканцу планирует действующий президент Джо Байден.

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