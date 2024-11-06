У німецькій опозиції оцінили ризики перемоги Трампа для допомоги США Україні

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США найбільша опозиційна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз не бачить автоматичного наслідку в тому, що Німеччина та Європа повинні будуть платити більше за підтримку України в майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

У партії закликали утриматись від поспішних заяв і почекати дій нової адміністрації.

"Цікаво, що перемогу Трампа на виборах у контексті війни в Україні коментують з багатьма, іноді дуже великими нюансами. Тому ми не повинні робити поспішних заяв, а спочатку уважно стежити за діями нової адміністрації США і робити з них свої висновки", – заявив глава фракції ХДС Торстен Фрай, відповідаючи на питання, чи потрібен зараз спеціальний фонд для допомоги Україні.

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"Як і у випадку з питанням України, з іншими питаннями стане зрозуміло, що майбутній президент Трамп вважав "шумом передвиборчої кампанії", а що з його вимог було серйозним", – сказав Фрай.

Експерт з питань зовнішньої політики ХДС Норберт Реттген висловив сьогодні вранці на телеканалі ntv зовсім інше припущення.

Він очікує, що перемога Дональда Трампа на виборах матиме серйозні наслідки для війни в Україні.

Судячи з передвиборчих заяв Трампа, "найменше, до чого ми повинні готуватися, – це те, що після його вступу на посаду американської допомоги Україні більше не буде, зазначив політик. "І що не можна виключати, так це те, що він хоче укласти угоду з Путіним", – сказав Реттген.

Республіканський сенатор Марко Рубіо (штат Флорида) назвав боротьбу України проти російських загарбників "війною, що зайшла в глухий кут", яку треба зупинити.

Президент Володимир Зеленський привітав кандидата в американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа із перемогою на виборах до оголошення офіційних результатів.

Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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